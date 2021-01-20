В России после праздников стало больше заболевших ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в России на первой неделе после новогодних праздников вновь начала расти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные НИИ гриппа им.Смородинцева Минздрава РФ.

Отмечается, что с 11 по 17 января текущего года уровень заболеваемости по стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей и составил 62,9 на 10 тысяч человек.

На второй неделе при исследовании материалов от 2 798 больных гриппом и ОРВИ в 46 городах зафиксировано два (0,07%) случая гриппа B в Екатеринбурге, говорится в материалах ведомства.

При этом в период с 28 декабря по 3 января заболеваемость ОРВИ составила 51,4 случая на 10 тысяч человек, а с 4 по 10 января - 39,6 случая на 10 тысяч человек. Специалисты предположили, что снижение заболеваемости связано с тем, что на длительных выходных граждане не хотят обращаться за медицинской помощью.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что недельные пороги заболеваемости острыми респираторными инфекциями на первой неделе 2021 года превышены в восьми российских регионах.