Военный изнасиловал туристку в номере гостиницы

Военнослужащий британских войск напал на туристку в номере отеля на острове Майорка и изнасиловал. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летний мужчина приехал на Майорку вместе с друзьями, молодые люди участвовали в турнире по регби. В один из дней он познакомился с 21-летней туристкой из Великобритании. Военный провожал новую знакомую, набросился на нее в номере гостиницы и изнасиловал.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, девушка рассказала, что мужчина была агрессивен и разорвал на ней платье. Злоумышленника задержали в аэропорту, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что на испанском курорте Бенидорм британская туристка дважды подверглась групповому изнасилованию за одну ночь. Случайные знакомые сначала напали на девушку на футбольном стадионе, а спустя четыре часа встретили девушку на улице и надругались над ней еще раз. Мужчины отрицают обвинения в насилии, они заявили, что туристка добровольно согласилась вступить с ними в интимную связь.

Ранее аниматор с круизного лайнера был арестован по подозрению в изнасиловании туристки.