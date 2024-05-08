МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии в среду, 8 мая, вызвал временного поверенного в делах России из-за ситуации с «помехами GPS в регионе», в которых в республике обвиняют РФ. Об этом сообщается на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

На прошлой неделе Эстония вновь обвинила Россию в глушении GPS-сигнала в Балтийском регионе. Об этом заявил глава МИД республики Маргус Цахкна.

Министр сказал, что эта проблема касается Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши. По его мнению, «атака на GPS является частью гибридной акции, которая нарушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения».

3 мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности Российской Федерации к помехам GPS в районе Финского залива. По ее словам, проблемы в работе системы якобы участились после начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее самолет министра обороны Британии лишился навигации над Калининградом.