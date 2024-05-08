Российские ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области

Российские военные при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — следует из сообщения оборонного ведомства.

Также отмечается, что ВСУ попытались нанести удар по российской территории в 14:30 по московскому времени.

До этого российское оборонное ведомство сообщало, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. По данным ведомства, беспилотник сбили около 12:05 часов мск. Украинские войска использовали дрон самолетного типа.

Также Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского дрона в небе над Белгородской областью около 11:30 часов мск. Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракет со стороны военных Украины. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.