В Италии проснулся вулкан Этна
Бернст Ю.
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Вулкан Этна на острове Сицилия выбросил фонтаны раскаленной лавы, сообщается на сайте Национального института геофизики и вулканологии в Катании.
По данным специалистов, вулкан выбросил столб пепла высотой в 4 км.
Извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками.
По информации СМИ, в Италии объявили предупреждение из-за выброса пепла.
Уточняется, что к настоящему моменту толчки почти прекратились.
Этна является самым высоким из действующих вулканов Европы.
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