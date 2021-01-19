В Минздраве рекомендовали привитым от коронавируса три дня не ходить в баню

Сделавшим прививку от коронавируса рекомендуется три дня не ходить в сану или баню, а также не пить алкоголь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правила проведения вакцинации от COVID-19, направленных Минздравом в регионы.

«Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок», — говорится в документе.

Подчеркивается, что при покраснении, отечности или болезненности на месте укола нужно принять противоаллергические средства, при температуре — нестероидные противовоспалительные средства.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 96 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,6 млн человек с COVID-19.