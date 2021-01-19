Число выявляемых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 30% после Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменении эпидемиологической ситуации в столице после новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в течение недели после праздников число выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось на 30% по сравнению с данными перед Новым годом.

При этом, по его словам, количество госпитализаций также сократилось на 18%.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».