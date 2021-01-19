Песков оценил идею введения ковид-паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о введении ковид-паспортов.

Он заявил, что данная тема была отмечена по итогам большой пресс-конференции.

По его словам, конкретного решения по этой идее нет, однако она обсуждается в кругах и прорабатывается.

«Безусловно, коронавирус создал новую реальность, в которой мы будем жить еще неопределенное время, поэтому прорабатываются варианты, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях», — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что существовала идея согласовать возможность свободного передвижения людей с ковид-паспортами во время существующих в мировом сообществе ограничений на пересечение границ. Однако он отметил, что единого мнения по данному вопросу нет.

Ранее стало известно, что ковид-паспорта вводит Башкирия. Их получат люди, имеющие антитела к коронавирусу после болезни или прививки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96 млн заболевших, свыше 68,6 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».