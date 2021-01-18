Жительница Ростовской области утопила новорожденного внука в ведре

Жительницу Ростовской области обвиняют в убийстве внука. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 4 января в селе Сандата Сальского района. 47-летняя местная жительница самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. После этого она начала топить новорожденного в ведре с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни — завернула в пакеты и похоронила на заднем дворе дома.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Свою вину женщина признала полностью.

В настоящее время следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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