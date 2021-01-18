Мурашко рассказал, когда можно будет снять маски

Продолжать носить медицинские маски необходимо до формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, через три недели после второй вакцинации все равно не следует забывать про маски. Помимо формирования популяционного иммунитета необходимо дождаться элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, поскольку имеющий иммунитет человек после контакта с зараженным на недолгое время может становиться носителем инфекции и передавать ее другим.

В связи с этим ношение масок пока является обязательным, пояснил министр.

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