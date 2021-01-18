Попова заявила, что каждый четвертый россиянин имеет иммунитет к коронавирусу

В среднем иммунитет к коронавирусу имеют 25% населения в тех регионах, где проводятся соответствующие исследования. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА «Новости».

Она отметила, что в исследовании поучаствовали 160 тысяч человек.

«В тех субъектах, где мы проводим это исследование, выравнивается удельных вес людей, защищенных естественным иммунитетом, постинфекционным, и в разных субъектах эти цифры разнятся — это естественно, потому что напряженность эпидпроцесса разная — но в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах», — сказала она.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94,5 млн заболевших, 68 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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