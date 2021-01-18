В ВОЗ заявили об угрозе перспективе равного доступа к вакцинам от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что перспективы справедливого доступа к вакцинам от коронавируса оказались под угрозой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время вакцины применяются в основном лишь в богатых государствах. Так, свыше 39 млн доз вакцины были прописаны в порядка 49 странах с высокими доходами, в то время как государствам с наименьшими доходами были переданы лишь 25 доз.

«Мир находится на грани катастрофического морального кризиса», — произнес Гебрейесус.

В заключение он призвал мировое сообщество солидарно бороться с пандемией коронавируса и развернуть в ближайшее время вакцинацию работников здравоохранения и пожилых людей во всех государствах мира.

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