СМИ узнало о давлении на регулятор ЕС при одобрении ряда вакцин от COVID
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) столкнулось с давлением в ходе одобрения ряда вакцин от коронавируса нового типа, сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на попавшие в сеть документы.
По данным издания, некоторые высокопоставленные европейские чиновники настаивали на скорейшей регистрации вакцины от Pfizer и BioNTech несмотря на сомнения в качестве препарата.
В частности, беспокойство сотрудников регулятора вызвали данные о несоответствии составов коммерческих партий препарата и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний, указано в материале.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на одобрении вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna до конца 2020 года, отмечает издание. При этом в публикации приводятся слова одного из сотрудников EMA о том, что с обоими препаратами «имеются проблемы».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Евросоюз одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19
— Европейский регулятор одобрил применение вакцины Moderna в ЕC
— Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca