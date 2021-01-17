Навальный становится идеальным «противником» для  власти, считает итальянская журналистка

Существует определенный парадокс в том, что Алексей Навальный, прилетает в Москву, хотя все последние месяцы находясь в Берлине, он просил Запад ввести новые санкции против России, отмечает итальянский журналист и политический обозреватель Анналиса Кирико.

«Однако российский президент, похоже, совсем не боится деятельности этого постоянного протестующего. Во фразе, произнесенной в отношении Навального во время традиционной пресс-конференции в декабре прошлого года, президент России, отрицая причастность российских служб к отравлению, выразил правду, какой бы мрачной она ни была: «Если бы мы хотели, работа была бы завершена». Резюмируя, если цель - устранить «врага», цель будет достигнута.

Однако в течение многих лет Навальный был самым громким голосом антипутинской оппозиции, демонстрируя и протестуя перед всем миром, с резонансом и мощью, которые опровергают образ России, нетерпимой к инакомыслию. Профессия диссидента дается господину Навальному относительно легко и, возможно, даже приносит прибыль, кто знает.

По словам Путина, Навальный – агент американской разведки, а в шпионских играх допустимы любые гипотезы. Как сказал французский либерал Фридрих Бастиа, есть то, что видно, и то, что не видно. Не все то, чем кажется, и в истории с «диссидентом-мучеником», который рискует оказаться за решеткой в ​​Москве за нарушение условий условного приговора, вынесенного ему на три с половиной года в конце 2014 года, есть несколько моментов, которые не складываются.

Также в России следователи недавно обвинили блогера в том, что он в личных целях потратил около €3,9 млн пожертвований, направленных в его Фонд расследований. Навальный защищался, объясняя, что он живет со своей семьей в съемной квартире и что у него есть машина 2012 года выпуска. <....>

Несомненно то, что возвращение Навального, похоже, не побеспокоит президента Путина, который больше вовлечен в кампанию вакцинации и выстраивает новый баланс с администрацией Байдена. В ближайшем окружении Путина преобладает идея о том, что доверие российских граждан к диссиденту, «проданному» Западу, снижается, и действительно, Навальный рискует стать, более или менее осознанно, идеальным «противником» для укрепления системы власти», — считает Кирико.