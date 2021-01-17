Власти Австрии продлили третий жесткий локдаун из-за COVID-19

Третий жесткий локдаун из-за коронавируса в Австрии продлевается до 7 февраля, заявил канцлер республики Себастьян Курц. Его слова передает РИА «Новости».

«Эксперты едины в том, что 7-дневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае — до 25, прежде чем мы можем открываться», — сказал Курц.

Он считает, что впереди страну ждут еще два-три тяжелых месяца.

Третий жесткий карантин начался в стране 26 декабря и должен был завершиться 24 января. Во время действия жестких ограничительных мер в стране не работает практически ничего, кроме супермаркетов, аптек, банков и предприятий сферы услуг, не предусматривающих близкого контакта с клиентом. Кроме того, круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительных причин.

В субботу, 16 января, в Австрии прошли несколько демонстраций противников ограничительных мер, самая крупная собралась в Вене — в ней приняли участие около 10 тысяч человек.

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