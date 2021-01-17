В Петербурге подростка задержали по подозрению в убийстве матери и дяди

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери и дяди. Ранее он неоднократно был судим, передает пресс-служба управления Следственного комитета России по городу.

В СК сообщили, что в субботу, 16 января, в квартире одного из домов по проспекту Шаумяна были обнаружены тела местной жительницы и ее родного брата. У них были зафиксированы многочисленные ножевые ранения.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона, предварительно, подросток в пятницу убил колющим предметом свою маму и дядю. По словам собеседника агентства, подросток заявил, что у него случился конфликт с родственниками, а дядя ему якобы угрожал.

Следствие завело дело по статье 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

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