В Грузии экс-полицейский держал в заложниках людей, требуя отправить его в РФ

В Грузии бывший сотрудник полиции держал в заложниках людей, требуя отправить его в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации грузинского МВД, мужчина проник с охотничьим ружьем в один из цехов, расположенных в городе Каспи, и взял в заложники двух человек.

Прибывшие на место инцидента правоохранители провели многочасовые переговоры со злоумышленником. В конечном итоге он освободил удерживаемых.

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