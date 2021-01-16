В Грузии экс-полицейский держал в заложниках людей, требуя отправить его в РФ
Анна Светлова
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В Грузии бывший сотрудник полиции держал в заложниках людей, требуя отправить его в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно информации грузинского МВД, мужчина проник с охотничьим ружьем в один из цехов, расположенных в городе Каспи, и взял в заложники двух человек.
Прибывшие на место инцидента правоохранители провели многочасовые переговоры со злоумышленником. В конечном итоге он освободил удерживаемых.
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