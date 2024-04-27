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В Крыму анонсировали перезагрузку системы власти

Глава Крымского парламента анонсировал перезагрузку системы власти в регионе

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму в нынешнем году произойдет перезагрузка всей системы власти. Его слова приводит РИА Новости.

«Выборы — сложный политический процесс. В рамках избирательной кампании 2024 года в Крыму произойдет перезагрузка всей системы власти», — сказал Константинов.

Он отметил, что последние пять лет работы были успешными — «Крым развивался все эти годы».

«Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время», — сказал председатель парламента.

Он отметил, что с главой республики Сергеем Аксеновым такая стратегия согласована.

По его словам, окончательно этот процесс будет проходить — на выборах в местные органы власти, которые запланированы на сентябрь.

До этого Сергей Аксенов напомнил жителям полуострова о недопустимости публикации фото и видеозаписей с кадрами работы противовоздушной обороны.

Ранее в Крыму рассказали о мерах безопасности.

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