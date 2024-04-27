В Петербурге подросток впал в кому после лечения анемии на дому

В Петербурге мать на дому лечила 15-летнего сына от анемии, женщина давала ему препараты железа и делала инъекции без назначения врача, мальчик впал в кому. Об этом сообщает «78.ru».

Из квартиры в Красносельском районе Петербурга был госпитализирован 15-летний подросток в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у мальчика желудочно-кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок, постгеморрагическую анемию, пострадавший впал в кому. Врачи боролись за жизнь юноши, но спасти его не удалось.

Выяснилось, что школьник страдал от анемии. Его 35-летняя мать решила не обращаться к врачам и лечила сына самостоятельно, женщина давала сыну таблетки для поднятия гемоглобина, делала инъекции препаратов «железа», в какой-то момент состояние ребенка резко ухудшилось.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что родители школьника не жили вместе, мальчика по выходным навещал отец.

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