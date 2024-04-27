Иран освободит экипаж задержанного в Ормузском проливе судна

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что экипаж задержанного в Ормузском проливе судна MSC Aries будет освобожден. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД Ирана.

«Вопрос освобождения экипажа судна находится под нашим пристальным вниманием. Мы уже объявили послам в Тегеране о предоставлении консульского доступа, освобождении и последующей передаче [членов экипажа]», — приводятся слова Абдоллахияна в ходе телефонного разговора сего португальским коллегой Паулу Ранжелом.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Исламской республики Эбрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Одним из членов экипажа Aries оказался гражданин РФ Тимофей Колчанов.

Позднее пресс-служба министерства иностранных дел РФ сообщала, что Иран не станет препятствовать возвращению на родину российского моряка.

Ранее политолог предрек дальнейшее обострение между Израилем и Ираном.