Игрок аутсайдера РПЛ объяснил, почему расстроился из-за увольнения Абаскаля из «Спартака»

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич признался, что его расстроило увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака». Об этом он заявил «Матч ТВ».

«После игры мы были очень веселы, потому что выиграли первый матч спустя несколько месяцев. Но когда увидел, что «Спартак» расторг контракт с Абаскалем, были неприятные ощущения. Потому что у него есть семья, которая жила в России, привыкла к жизни в Москве. Так что неприятно слышать, что кто‑то остался без работы», — сказал Дркушич.

13 апреля «Сочи» обыграл «Спартак», а на следующий день красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

После 25 туров РПЛ «Спартак», набрав 39 очков, делит с «Крыльями Советов» пятое место в турнирной таблице. «Сочи» с 19 очками занимает последнее место.

Ранее работе Слишковича в «Спартаке» дали оценку.