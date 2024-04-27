Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок аутсайдера РПЛ объяснил, почему расстроился из-за увольнения Абаскаля из «Спартака»

Игрок «Сочи» Дркушич заявил, что ему было неприятно после увольнения Абаскаля

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Словенский защитник «Сочи» Ваня Дркушич признался, что его расстроило увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака». Об этом он заявил «Матч ТВ».

«После игры мы были очень веселы, потому что выиграли первый матч спустя несколько месяцев. Но когда увидел, что «Спартак» расторг контракт с Абаскалем, были неприятные ощущения. Потому что у него есть семья, которая жила в России, привыкла к жизни в Москве. Так что неприятно слышать, что кто‑то остался без работы», — сказал Дркушич.

13 апреля «Сочи» обыграл «Спартак», а на следующий день красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

После 25 туров РПЛ «Спартак», набрав 39 очков, делит с «Крыльями Советов» пятое место в турнирной таблице. «Сочи» с 19 очками занимает последнее место.

Ранее работе Слишковича в «Спартаке» дали оценку.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами