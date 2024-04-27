В Испании подтвердили сообщения об отправке ракет Patriot Украине

Испания отправит ракеты Patriot Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Соответствующую информацию подтвердила глава ведомства Маргарита Роблес на встрече контактной группы формата «Рамштайн». Украинская сторона получит их в течение четырех дней.

Кроме того, королевство пошлет Киеву бронеавтомобили и танки Leopard.

Также в ближайшие два месяца Испания намерены предоставить украинским Вооруженным силам ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, «противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии».

После на Украину последуют разного рода системы воздушного наблюдения и дистанционные боевые модули для защиты от дронов.

Испания располагает четырьмя батареями Patriot, одна из которых развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства республики от возможных ракет.

Накануне газета El Pais сообщила, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Как пояснили авторы материала, представители НАТО и ЕС требовали от европейских стран передать Киеву американские системы.

Ранее сообщалось, что страны — члены ЕС и НАТО пытаются заставить Испанию и Грецию отправить на Украину свои системы ПВО.