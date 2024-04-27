Экскаваторщик из Бурятии отдал мошенникам пять млн рублей

В Бурятии сотрудник золотодобывающего предприятия хотел заработать на инвестициях и лишился всех накоплений, мошенники выманили у мужчины 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

Житель Гусиноозерска в течение трех месяцев переводил деньги лжеброкерам, которые пообещали ему выгодные инвестиции. 43-летний экскаваторщик одного из золотодобывающих предприятий республики увидел в сети рекламу о заработки на инвестициях.

Мужчина прошел по ссылке и установил на телефон приложение. В тот же день с ним связались неизвестные, которые убедили россиянина в легком заработке на покупке и продаже драгоценных металлов и валюты.

Потерпевший вложил в инвестиции все накопленные деньги, после этого взял несколько микрозаймов и занял деньги у друзей, через некоторое время, когда он захотел вывести прибыль, мошенники затребовали еще денежные средства за их перевод. По указанию аферистов доверчивый мужчина перечислил на указанные счета 5 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге женщина продала жилье и перевела мошенникам более 6 млн рублей.