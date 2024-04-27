Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео с места предполагаемого взрыва в Славянске-на-Кубани

Baza опубликовала видео с места предполагаемого взрыва в Славянске-на-Кубани

close
100%
РИА Новости

В интернете опубликовано видео, которое, как утверждается, сделано на месте взрыва в Славянске-на-Кубани. Его публикует Telegram-канал Baza.

При этом, официального подтверждения подлинности видео пока нет. На видео слышны звуки и виден полыхающий объект.

До этого министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили 68 беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем и Крымом. Отмечалось, что все беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) принадлежат к самолетному типу. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Кубани после налета беспилотников ВСУ была повреждена ректификационная колонна.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами