Опубликовано видео с места предполагаемого взрыва в Славянске-на-Кубани

В интернете опубликовано видео, которое, как утверждается, сделано на месте взрыва в Славянске-на-Кубани. Его публикует Telegram-канал Baza.

При этом, официального подтверждения подлинности видео пока нет. На видео слышны звуки и виден полыхающий объект.

До этого министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь перехватили 68 беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем и Крымом. Отмечалось, что все беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) принадлежат к самолетному типу. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Кубани после налета беспилотников ВСУ была повреждена ректификационная колонна.