Украинский футболист «Реала» запросил зарплату как у Куртуа

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин запросил у клуба повышение зарплаты. Об этом сообщает El Nacional.

Как утверждает источник, «Реал» хочет продлить контракт с украинцем, но получил от него неожиданный ответ. Лунин высоко оценил свое выступление в нынешнем сезоне. 25-летнему вратарю нравится жизнь в Мадриде, но он понимает, что снова станет вторым номером после окончательного восстановления Тибо Куртуа.

Лунин запросил у мадридского клуба повышение зарплаты до уровня, близкого к сумме, которую зарабатывает Куртуа. В клубе не готовы поднять украинцу зарплату до уровня бельгийского вратаря.

Лунин защищает цвета «Реала» с 2018 года. Ранее он выступал на родине за «Днепр» и луганскую «Зарю». В текущем сезоне чемпионата Испании Лунин провел 20 матчей, пропустив 13 мячей.

После 33 матчей Ла Лиги «Реал», набрав 84 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу. 26 апреля «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Лунин остался в запасе.

Ранее «Реал» запретил Мбаппе участвовать в Олимпиаде.