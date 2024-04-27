Курс иены рекордно рухнул

Курс иены японской иены к доллару ослаб до минимума с мая 1990 года. Американская валюта превысила отметку в 158 иен впервые за 34 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской фондовой бирже.

По состоянию на 9:11 по московскому времени доллар торговался по 158,35 иены (+1,73%). В моменте курс поднимался до 158,44 иены.

Падение японской национальной валюты ускорилось после мартовского решения местного Центробанка по ключевой ставке, отмечают аналитики. В марте регулятор впервые за много лет отказался от отрицательной ставки и повысил ее с 0% до 0,1%.

Давление на иену также оказывают данные о частном потреблении в США. Показатель оказался выше прогноза, что свидетельствует о сохранении высокой инфляции и развеивает надежду на скорое смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва.

Сейчас игроки рынка следят, будет ли Минфин Японии вмешиваться в ход валютных торгов. Регулятор уже прибегал к интервенциям в октябре 2022 года, когда курс доллара поднялся до 151,94 иены. В тот раз на стабилизацию курса нацвалюты регулятор потратил рекордные $42,2 млрд.

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