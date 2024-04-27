Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курс иены рекордно рухнул

Курс японской иены опустился до минимума с мая 1990 года

close
100%
Shutterstock

Курс иены японской иены к доллару ослаб до минимума с мая 1990 года. Американская валюта превысила отметку в 158 иен впервые за 34 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской фондовой бирже.

По состоянию на 9:11 по московскому времени доллар торговался по 158,35 иены (+1,73%). В моменте курс поднимался до 158,44 иены.

Падение японской национальной валюты ускорилось после мартовского решения местного Центробанка по ключевой ставке, отмечают аналитики. В марте регулятор впервые за много лет отказался от отрицательной ставки и повысил ее с 0% до 0,1%.

Давление на иену также оказывают данные о частном потреблении в США. Показатель оказался выше прогноза, что свидетельствует о сохранении высокой инфляции и развеивает надежду на скорое смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва.

Сейчас игроки рынка следят, будет ли Минфин Японии вмешиваться в ход валютных торгов. Регулятор уже прибегал к интервенциям в октябре 2022 года, когда курс доллара поднялся до 151,94 иены. В тот раз на стабилизацию курса нацвалюты регулятор потратил рекордные $42,2 млрд.

Ранее Банк России в третий раз оставил ключевую ставку в 16%. Что будет со вкладами, кредитами и рублем — в материале «Газеты.Ru».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами