Сенатор заявил об обратном эффекте законопроекта США о конфискации активов РФ

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил в интервью радио «Спутник в Крыму», что законопроект США о возможности конфискации активов России сильно навредил доллару.

Цеков назвал решение Вашингтона возмутительным и нарушающим все международные взаимоотношения в финансовых вопросах.

«Решение обоюдоострое, у нас есть возможность ответить на него. Сумма там небольшая, но я бы сказал, что для американцев это получилось по русской пословице «овчинка выделки не стоит». То есть за то, что они могут конфисковать пять миллиардов долларов, они очень сильно навредили себе», — сказал сенатор.

По его мнению, многие страны подумают над тем, стоит ли хранить в США какие-то деньги, что приведет к дальнейшему подрыву доллара.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины.

До этого сообщалось, что правительство Великобритании выступает за то, чтобы решение об изъятии российских активов было принято членами Группы семи (G7) совместно.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.