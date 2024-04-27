Российский снайпер рассказал о темнокожих бойцах Иностранного легиона ВСУ из США на Светлодарской (или Углегорской) ТЭС в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

«При взятии Светлодарской ТЭЦ как бы мной были замечены в оптический прицел лица, как бы сказать, не украинского происхождения, потому что они были черного цвета. <..> При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы», — рассказал мужчина.

Сам снайпер с позывным «Дым» является уроженцем Новой Каховки в Херсонской области.

По словам снайпера, тела устраненных им темнокожих бойцов были обезображены посмертно бойцами ВСУ.

До этого ДТЭК сообщил о серьезном повреждении четырех теплоэлектростанций на Украине. О каких ТЭС идет речь, не уточняется.

25 апреля Следственный комитет России сообщил, что за Украину воюют более 3,1 тыс. иностранных наемников.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».