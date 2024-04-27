В Госдуме напомнили о повышении лимита по СБП в мае

Лимит переводов через Систему быстрых платежей (СБП) между своими счетами без комиссии вырастет с мая до 30 млн рублей в месяц. Об этом говорится в Telegram-канале Государственной Думы относительно вступающих в силу в мае законах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон нацелен на защиту прав вкладчиков.

«Важно, чтобы у людей была возможность переводить свои собственные средства между разными кредитными организациями без финансовых потерь», — отметил он.

До этого стало известно, что россияне с мая текущего года смогут переводить между своими счетами в различных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей. Глава регионального блока проекта «За права заемщиков» Народного фронта Галактион Кучава рассказал, что воспользоваться новыми нормами смогут клиенты более 200 банков. Кучава напомнил, что необходимо помнить о лимите при переводе иным лицам — он составляет 100 тысяч рублей, а свыше этой суммы взымается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. В настоящее время лимит бесплатных переводов по СБП ограничен суммой 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются Системой быстрых платежей.