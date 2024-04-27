Спикер парламента Молдавии предложил гражданам страны называться румынами ради ЕС

Гражданам Молдавии следует называть себя румынами в рамках переписи населения. Об этом в эфире молдавского телеканала TVR Moldova заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

«Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в Конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо… Я призываю всех ответить на вопросы рецензентов. Это перепись, которая проводится раз в десять лет», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

По его словам, такой шаг гражданам Молдавии следует сделать ради принятия в «большую семью» Евросоюза.

До этого молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявлял, что на следующий день после референдума в Молдавии о вступлении в Евросоюз в случае победы сторонников евроинтеграции страна может потерять свою идентичность и государственность и «на второй день» вступить в Румынию.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.