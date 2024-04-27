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В Раде заявили о нехватке у ВСУ ресурсов для удержания позиций

Депутат Рады Костенко: ВСУ не хватает оружия и военных, чтобы удержать позиции

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Thomas Peter/Reuters

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что армии Украины не хватает вооружения и личного состава, чтобы удержать свои позиции, в частности у города Часов Яр. Его слова передает украинское издание NV.

По словам Костенко, ситуация с военными действиями у Часова Яра сложная. Депутат отметил, что если недавно одобренная США помощь поступит быстро, то это позволит «хотя бы удержать город». Так, по мнению Костенко, наряду с отсутствием оружия большую роль играет отсутствие устойчивости обороны из-за нехватки личного состава.

«Ведение оборонительного боя — это, как правило, преимущество против тех, кто наступает. Но часто из-за того, что личного состава мало, мы это преимущество теряем, растягивая (военных. — «Газета.Ru») на большие фронты», — сказал депутат Рады.

До этого полковник австрийской армии Маркус Райснер заявлял, что нехватка войск у Украины в условиях наступления российской армии может привести к «прорыву плотины» и последующему «эффекту домино» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинский военный, сдавшийся в плен под Работино в Запорожской области, рассказывал, что лишь немногие молодые военнослужащие ВСУ принимают участие в выполнении задач на передовой. По его словам, десятерым из 23 человек, с которыми он участвовал в боевых действиях, было больше 50 лет.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.

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