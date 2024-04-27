Названы признаки поддельных автозапчастей

Количество поддельных автозапчастей на российском рынке растет. Если использовать такие детали, они могут навредить автомобилю. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илью Иванского. Чтобы не купить подделку, сначала надо осмотреть упаковку запчасти.

«Признаком неоригинальной запчасти является некачественная упаковка: например, размытый текст или название бренда, бесформенные грани, а также отсутствие маркировки на самих деталях. Например, на топливные, воздушные, масляные и другие фильтры обычно наносится VIN-код, который состоит из 17 символов. На свечах зажигания должен быть код с номером выпущенной партии», — сказал эксперт.

Кроме того, при покупке автозапчастей стоит обратить внимание на их стоимость. Если цена сильно ниже рыночной — от покупки лучше отказаться.

До этого Илья Иванский заявил, что при выборе летней резины следует обратить внимание сразу на несколько ее параметров. В первую очередь нужно учитывать размер покрышек — лучше всего подойдет тот, что указан в руководстве по эксплуатации, заявил автоэксперт. Также следует обратить внимание на протектор шины: для езды по городу оптимален симметричный ненаправленный.

Ранее сообщалось, что признаком плохого топлива является быстрый выход из строя свечей.