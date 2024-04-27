Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша подняла в воздух самолеты из-за российских истребителей

Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

close
100%
Alik Keplicz/AP

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы активности российской дальней авиации на Украине. Об этом сообщило оперативное командование польской армии в социальной сети Х.

В сообщении сказано, что все меры для обеспечения безопасности Польши были приняты, военные постоянно мониторят ситуацию.

В ночь на 27 апреля взрывы произошли в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Утром 19 апреля Польша и ее союзники также поднимали в воздух самолеты из-за ударов России по территории Украины.

Подобная ситуация произошла и 11 апреля. Польские самолеты были подняты в воздух из-за якобы активности дальней авиации России.

Ранее в Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с «оборонительным альянсом» НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами