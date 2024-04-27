Польша подняла в воздух самолеты из-за российских истребителей

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы активности российской дальней авиации на Украине. Об этом сообщило оперативное командование польской армии в социальной сети Х.

В сообщении сказано, что все меры для обеспечения безопасности Польши были приняты, военные постоянно мониторят ситуацию.

В ночь на 27 апреля взрывы произошли в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Утром 19 апреля Польша и ее союзники также поднимали в воздух самолеты из-за ударов России по территории Украины.

Подобная ситуация произошла и 11 апреля. Польские самолеты были подняты в воздух из-за якобы активности дальней авиации России.

Ранее в Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с «оборонительным альянсом» НАТО.