Электричка сбила мужчину на ж/д станции в Москве
Катерина Медведева
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В Москве мужчина попал под колеса электрички на станции Дегунино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции на транспорте по ЦФО.
Электричка следовала по маршруту Кубинка — Лобня. Отмечается, что мужчина остался жив.
Пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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