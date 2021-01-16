Электричка сбила мужчину на ж/д станции в Москве

В Москве мужчина попал под колеса электрички на станции Дегунино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции на транспорте по ЦФО.

Электричка следовала по маршруту Кубинка — Лобня. Отмечается, что мужчина остался жив.

Пострадавший был госпитализирован. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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