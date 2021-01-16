Батареи в квартирах жителей Москвы включили на максимум из-за сильных морозов
Катерина Медведева
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что из-за сильных морозов в домах горожан температуру в системе отопления подняли до максимального значения. Его слова приводит РИА «Новости».
«На этой неделе в столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов», — сказал чиновник.
Он отметил, что корректировку температуры в системе теплоснабжения производят поэтапно, ее нельзя сделать в один момент.
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