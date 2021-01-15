Россия разработала свыше 200 тест-систем для выявления COVID-19
Свыше 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител создали в России. Об этом на совещании с эпидемиологами сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».
«В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему», — сказала она.
Голикова также отметила, что российские разработки по COVID-19 в настоящее время используются более чем в 50 странах.
По последним данным, в России выявили 3 520 531 случай коронавирусной инфекции, 2 909 680 человек вылечились, 64 495 пациентов скончались. В стране проведено уже более 95,6 млн тестов на выявление COVID-19.
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