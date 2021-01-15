Сделать прививку от коронавируса можно будет с видом на Кремль

Центр вакцинации от коронавируса откроется в ГУМе. Об этом сообщается на сайте магазина.

Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович отметил, что готов предоставить помещение для этого при утверждении такого решения мэрией Москвы.

Он добавил, что здание ГУМа продолжает посещать большое количество человек, у которых может появиться возможность привиться от COVID-19 с соблюдением необходимых медицинских мер.

По его словам, таким образом удастся оказать дополнительную поддержку медработникам и врачам.

«А если сейчас наша одна из самых знаковых торговых площадок-ГУМ поможет добавить эффективности в борьбе с этой заразой, то вообще всем будет здорово», — подчеркнул Куснирович.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 93,5 млн заболевших, свыше 66,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 100 тысяч российских военных привились от коронавируса

— Привитым от COVID-19 посоветовали воздержаться от Крещенских купаний

— Гинцбург: после вакцинации от COVID человек защищен от тяжелых форм заболевания