В Буйнакске число отравившихся водой достигло 196 человек
Елизавета Мележенкова
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В дагестанском Буйнакске число обратившихся к врачам с отравлением достигло 196 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Отмечается, что из них 165 детей.
Как уточняется, некоторые граждане были госпитализированы. Продолжают находиться в медучреждениях 96 человек, 68 детей уже выписались.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода.
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