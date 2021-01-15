В Буйнакске число отравившихся водой достигло 196 человек

В дагестанском Буйнакске число обратившихся к врачам с отравлением достигло 196 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что из них 165 детей.

Как уточняется, некоторые граждане были госпитализированы. Продолжают находиться в медучреждениях 96 человек, 68 детей уже выписались.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода.

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