В СПЧ оценили решение ФСИН задержать Навального по прилете в Москву

Решение ФСИН задержать блогера Алексея Навального по прилете в Россию находится в рамках закона, считает член СПЧ, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Евгений Мысловский.

«Навальный явно злоупотребляет правом. Вне зависимости от того, как человек воспринимает постановление суда, его надо выполнять. До тех пор, пока решение не будет отменено. На этом зиждется вся судебная система — во всем мире, не только в России. Он игнорировал, поэтому во ФСИН приняли такое решение — это все вполне законно», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

Он убежден, что в решении ведомства нет политической подоплеки.

«Если бы речь шла не о Навальном, а о ком-то другом, никто бы, наверное, ничего и не говорил. А тут начинается хайп: «Ах, бедного политического оппонента решили убрать». Это далеко не так. Закон в любом случае надо уважать», — заключил Мысловский.