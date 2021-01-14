В Минздраве допустили, что сертификат о вакцинации от COVID-19 будет давать послабления

В Минздраве РФ допустили, что сертификат о вакцинации против коронавируса, который россияне могут получить в личном кабинете на портале Госуслуг, в дальнейшем может давать некоторые послабления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина.

Он не исключил, что в дальнейшем сертификат о вакцинации могут сделать каким-то документом, определяющим право на перемещение или посещение определенных мероприятий.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что правительство региона будет выдавать привитым от COVID-19 жителям бейджи, освобождающие от необходимости носить медицинскую маску в общественных местах.

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