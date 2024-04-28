В «Спартаке» рассказали, над чем необходимо работать команде

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович похвалил своих футболистов после победы над столичным «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тяжелая игра. У «Локомотива» были свои моменты. Нам надо работать над концентрацией. До последнего момента была возможность закончить игру на 3:3. Я так горжусь, как они сыграли этот матч. Они сделали все, что я хотел. Это команда, которая играет друг за друга, и никто не может тебя выиграть», — заявил специалист.

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Гильермо Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры — 20:30 по московскому времени.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что клуб РПЛ избавится от тренера после шестого поражения подряд.