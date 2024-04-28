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Названы правила употребления хлеба при похудении

Терапевт Ладыгина: при похудении можно съедать три ломтика ржаного хлеба в день

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Ржаной или цельнозерновой хлеб не мешает похудеть при умеренном потреблении — один ломтик на прием пищи. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт Екатерина Ладыгина.

Белый пшеничный хлеб при похудении нужно ограничить или убрать из рациона. Ржаной же, напротив, способствует сохранению сытости благодаря медленному всасыванию глюкозы в кишечнике. Это связано с особыми пищевыми волокнами, аминокислотами и продуктами ферментации в этом виде хлеба.

Врач отметила, что важно соблюдать умеренность. При похудении достаточно одного ломтика (30-50 граммов) на прием пищи. В один из приемов пищи ржаной хлеб может заменить другие источники медленных углеводов, например, гречневую или овсяную крупу.

До этого врач рассказала, что пожилым людям нужно обязательно есть мясо для поддержания мышечной массы. Самыми полезными считаются нежирные виды: курятина, телятина, индюшатина и крольчатина. Они содержат мало насыщенных жиров, вредных для сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач рассказала, почему в ЖКТ не бывает гнилостных процессов.

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