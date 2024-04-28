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В Донецке в результате атаки дрона пострадала фельдшер скорой помощи

Мэр Кулемзин: в Донецке в результате атаки БПЛА ранена фельдшер скорой помощи

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил боеприпас на машину скорой помощи в поселке Александровка на западе Донецка, в результате пострадала фельдшер. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселке Александровка по улице Шевченко поврежден автомобиль скорой медицинской помощи. Ранена женщина 1988 года рождения – фельдшер скорой помощи», – говорится в сообщении градоначальника.

28 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в Александровке под Донецком во время службы по случаю Вербного воскресенья. Однако медики не смогли добраться до места инцидента, поскольку подверглись атаке БПЛА.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что боеприпасы, использованные для удара по Александровке, имели шрапнельный заряд.

Накануне в Донецке центр первичной медико-санитарной помощи №10 и многоквартирный жилой дом пострадали в результате обстрела ВСУ.

Ранее село в Белгородской области подверглось атаке дрона ВСУ.

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