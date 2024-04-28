Концерт «Коррозии металла» в Подмосковье находится под угрозой срыва

Концерт рок-группы «Коррозия металла» в Мытищах может не состояться. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Лидер группы Сергей Троицкий заявил, что после облавы во время концерта в Нижнем Новгороде пропали запасные гитары. Он отметил, что из-за сорванного концерта он потерял много денег. По его словам, из-за этого концерт в Мытищах, который запланирован на 30 апреля, находится под угрозой срыва.

До этого сообщалось, что двое музыкантов российской треш-металл группы «Коррозия металла» Даниил Буренков и Рамиль Зейналов оштрафованы за демонстрацию нацистской символики на 1 тыс. рублей каждый.

О задержании музыкантов стало известно ночью 28 апреля. Силовики нагрянули в клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и увезли артистов на допрос. По данным журналистов, посетителей клуба заставили лечь на пол, а тех, кто делал это слишком медленно, избивали. В числе пострадавших оказалась директор «Коррозии» Мария Рунова, у которой после случившегося диагностировали сотрясение. Кроме того, ушиб пальца получил один из организаторов мероприятия. Рокерам вменяют пропаганду нацистской символики.

Ранее Троицкий прокомментировал причину задержания.