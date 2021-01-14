В Кузбассе проверяют школьницу, которая якобы угрожала одноклассникам ножом

Прокуратура Кемеровской области проверяет информацию, согласно которой в одной из школ в Кемерово ученица принесла на занятия большой нож и угрожала им одноклассникам. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Как следует из публикации, инцидент произошел в декабре в одной из школ в Лесной Поляне: первоклассница пришла в школу с большим ножом и сказала, что нападёт на одноклассника», – говорится в сообщении.

Отмечается, что СУ СК РФ по Кемеровской области также проверяет данную информацию.

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