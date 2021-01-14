В Калининграде оштрафовали водителя, переключавшего передачи шваброй

В Калининграде оштрафовали водителя автобуса, который переключал передачи с помощью швабры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Калининградской области Светлану Поставничаю.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель рейсового автобуса №147, двигаясь из города Правдинска в Калининград, использовал швабру в качестве рычага переключения передач.

Полицейские установили личность водителя, им оказался 34-летний мужчина. Он пояснил, что во время движения в автобусе сломалась коробка передач, и он принял решение довезти людей на неисправном автобусе до конечного пункта.

На водителя был составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». За такое правонарушение предусматривается штраф в размере 500 рублей.

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