ВОЗ рассматривает вопрос о паспортах вакцинации

Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу рассматривает вопрос о паспортах для вакцинированных, сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. Об этом пишет РИА «Новости».

«С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников», — сказал Бенеш.

Он добавил, что международные медико-санитарные правила регулируют использование сертификата вакцинации. По его словам, вопрос паспортов тоже находится на повестке комитета.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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