Коронавирус выявили еще у 24 763 жителей России

В России выявили 24 763 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За прошедший день также вылечились 27 956 пациентов, скончались 570.

За весь период пандемии в стране подтвердили 3 495 816 случаев инфицирования, выздоровели 2 882 044 человека, умерли 63 940.

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