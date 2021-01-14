В Москве увеличили число прививочных пунктов от коронавируса

В четверг, 14 января, в Москве открылись еще 30 дополнительных прививочных пунктов от коронавируса нового типа. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что общее их число выросло до 100. Кроме того, шесть мобильных пунктов вакцинации начали работать в транспортных депо для сотрудников московского транспорта.

5 декабря в Москве началась вакцинация от COVID-19. Первыми вакцину получили люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

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