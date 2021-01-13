Путин поздравил членов правительства со старым Новым годом

Президент России Владимир Путин на совещании в среду, 13 января, поздравил членов правительства со старым Новым годом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу вас всех поздравить с Новым годом по старому стилю, Новый год уже окончательно вступает в свои права. Хочу всех с этим поздравить и пожелать нам всем успехов», — сказал глава государства.

Старый Новый год традиционно отмечается в РФ в ночь с 13 на 14 января.

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